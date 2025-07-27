Зеленский – Макрону: важно, чтобы Украина и Молдова двигались в ЕС синхронно
Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о важности продолжения синхронного движения Украины и Молдовы в ЕС.
Источник: пост Зеленского в X после разговора, сообщает "Европейская правда"
Детали: Зеленский отметил, что подробно обсудил с Макроном европейский интеграционный путь Украины.
Дословно: "Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и дальше двигались синхронно".
Детали: В ходе разговора также шла речь о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины. Зеленский заверил, что президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.
Зеленский также проинформировал Макрона о результатах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле.
Дословно: "Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа на наше предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа. В ней обязательно должны принять участие представители Европы".
Детали: Кроме того, обсуждались ключевые оборонные потребности Украины.
Дословно: "Прежде всего речь о усилении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale".
Предыстория:
- Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.
- Как известно, из-за блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной встал вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.