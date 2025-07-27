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Зеленский – Макрону: важно, чтобы Украина и Молдова двигались в ЕС синхронно

Иванна Костина, Ольга КацимонВоскресенье, 27 июля 2025, 18:32
Зеленский – Макрону: важно, чтобы Украина и Молдова двигались в ЕС синхронно

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о важности продолжения синхронного движения Украины и Молдовы в ЕС.

Источник: пост Зеленского в X после разговора, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский отметил, что подробно обсудил с Макроном европейский интеграционный путь Украины.

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Дословно: "Договорились работать над поиском решений, которые позволят открыть первый переговорный кластер в ближайшее время. Важно, чтобы Украина и Молдова и дальше двигались синхронно".

Детали: В ходе разговора также шла речь о работе антикоррупционной инфраструктуры Украины. Зеленский заверил, что президентский законопроект гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов и предотвращает российское влияние на них.

Зеленский также проинформировал Макрона о результатах третьей встречи с российской стороной в Стамбуле.

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Дословно: "Нам удалось договориться о новом обмене пленными. Ожидаем ответа на наше предложение провести встречу на высшем уровне до конца августа. В ней обязательно должны принять участие представители Европы".

Детали: Кроме того, обсуждались ключевые оборонные потребности Украины.

Дословно: "Прежде всего речь о усилении ПВО. Нам нужна надежная защита от российских ракет и дронов. Говорили о поставках дополнительных ракет к системам SAMP/T и Crotale".

Предыстория:

  • Молдова стремится начать переговоры о вступлении в Европейский Союз до парламентских выборов в сентябре, чтобы противодействовать российской дезинформации в стране о ЕС.
  • Как известно, из-за блокирования Венгрией начала переговоров с Украиной встал вопрос о "разрыве" пакета Украины и Молдовы, чтобы не ухудшить позиции президента Молдовы Майи Санду перед парламентскими выборами. Однако в ЕС верят в возможность преодолеть вето Орбана вскоре после начала председательства Дании в Совете ЕС, поэтому этого сценария пока удалось избежать.

ЗеленскийМакронМолдоваЕС
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