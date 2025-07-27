Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Генштаб: на фронті відбулося 118 бойових зіткнень за добу

Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 22:40
Генштаб: на фронті відбулося 118 бойових зіткнень за добу
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали по позиціях українських військ і населених пунктах 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, зафіксовано 1431 удар дронами-камікадзе, російські окупанти здійснили 3 875 артилерійських обстрілів.

Реклама:

Дев’ять бойових зіткнень відбулося на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, одне з яких досі триває. Протягом доби російські окупанти здійснили 298 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню; завдали 14 авіаційних ударів, скинули 32 керовані бомби.

Чотири атаки відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки. Ударів російськими керованими авіабомбами зазнали населені пункти Чугунівка та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів намагалися прорватися на українські оборонні позиції у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. Сили оборони зупинили всі атаки.

РЕКЛАМА:

Чотирнадцять разів російські окупанти атакували на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили шість атак поблизу Серебрянки та в напрямку Сіверська. Одне бойове зіткнення триває досі.

На Краматорському напрямку війська Росії один раз атакували поблизу Ступочок.

Російські окупанти десять разів намагалися вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

Інтенсивно атакують російські окупанти українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня вони здійснили 39 штурмових та наступальних дій. Висока активність зафіксована у районах населених пунктів: Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине – а також у напрямках: Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Два бойові зіткнення тривають. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти: Родинське, Мирноград, Миколаївка та Покровськ.

За попередніми підрахунками, 27 липня українські воїни на цьому напрямку знешкодили 80 російських окупантів, з яких 57 – безповоротно. Також українські захисники знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління БПЛА.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Російські окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку Росія завдала удару керованими авіабомбами по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили три спроби прориву у напрямку Придніпровського. Крім того, скинули керовані авіабомби на населений пункт Львове.

Генштабросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Урсула фон дер Ляєн розповіла деталі торговельної угоди зі США
У Києві шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП
FT: Україна отримає 33 тисячі ШІ-комплектів для бойових дронів
ВідеоУ Німеччині пасажирський потяг зійшов з рейок, є загиблі
Зеленський і фон дер Ляєн: Новий закон щодо НАБУ і САП треба ухвалити наступного тижня
ОновленоРосіяни прямим ударом влучили в автобус з цивільними на Сумщині: троє загиблих, 20 постраждалих
Усі новини...
Генштаб
122 бої за добу: Росія атакує дронами і авіацією по всій лінії фронту – Генштаб
Від початку доби на фронті відбулось 153 бойових зіткнення – Генштаб
На фронті відбулось понад 170 зіткнень з ворогом, третина на Покровському напрямку – Генштаб
Останні новини
23:47
Онофрійчук завоювала друге золото за день на Кубку світового виклику з художньої гімнастики
23:30
У Києві працює ППО
23:17
У Запоріжжі лунають вибухи
23:13
Личинки мух могли бути частиною раціону неандертальців – дослідження
23:01
Урсула фон дер Ляєн розповіла деталі торговельної угоди зі США
22:40
Генштаб: на фронті відбулося 118 бойових зіткнень за добу
22:22
"Льодовий сендвіч із синьою начинкою": українські полярники зазнімкували незвичайний айсберг
22:19
У столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу БПЛА
22:00
У Києві шостий день поспіль тривають акції проти закону щодо НАБУ і САП
21:56
Українець Кошман став бронзовим призером чемпіонату світу з фехтування
Усі новини...
Реклама:
Реклама: