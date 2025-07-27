Генштаб: на фронті відбулося 118 бойових зіткнень за добу

З початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали по позиціях українських військ і населених пунктах 58 авіаційних ударів, застосувавши 86 керованих авіабомб.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, зафіксовано 1431 удар дронами-камікадзе, російські окупанти здійснили 3 875 артилерійських обстрілів.

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Дев’ять бойових зіткнень відбулося на Північно-Слобожанському і Курському напрямках, одне з яких досі триває. Протягом доби російські окупанти здійснили 298 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню; завдали 14 авіаційних ударів, скинули 32 керовані бомби.

Чотири атаки відбили українські підрозділи на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Зелене, Фиголівка, Западне та в бік Петро-Іванівки. Ударів російськими керованими авіабомбами зазнали населені пункти Чугунівка та Шев’яківка.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів намагалися прорватися на українські оборонні позиції у районах Радьківки, Голубівки та Богуславки. Сили оборони зупинили всі атаки.

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Чотирнадцять разів російські окупанти атакували на Лиманському напрямку, намагаючись просунутись у районах Греківки та в напрямках Середнього, Григорівки й Шандриголового. Дотепер тривають два бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку українські захисники успішно зупинили шість атак поблизу Серебрянки та в напрямку Сіверська. Одне бойове зіткнення триває досі.

На Краматорському напрямку війська Росії один раз атакували поблизу Ступочок.

Російські окупанти десять разів намагалися вклинитися в українську оборону на Торецькому напрямку у районах Олександро-Калинового, Русиного Яру, Торецька, Щербинівки та Яблунівки.

Інтенсивно атакують російські окупанти українських захисників на Покровському напрямку. Тут протягом дня вони здійснили 39 штурмових та наступальних дій. Висока активність зафіксована у районах населених пунктів: Новоекономічне, Разіне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Горіхове, Олексіївка, Полтавка, Котлине – а також у напрямках: Покровськ, Білицьке, Новоукраїнка, Новопавлівка, Заповідне, Родинське. Два бойові зіткнення тривають. Ударів керованими авіаційними бомбами зазнали населені пункти: Родинське, Мирноград, Миколаївка та Покровськ.

За попередніми підрахунками, 27 липня українські воїни на цьому напрямку знешкодили 80 російських окупантів, з яких 57 – безповоротно. Також українські захисники знищили чотири автомобілі, один мотоцикл, три безпілотні літальні апарати, один супутниковий термінал та одну антену управління БПЛА.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Зелене Поле, Піддубне, Мирне та в бік населеного пункту Темирівка.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Російські окупанти завдали авіаційного удару по населеному пункту Білогір’я.

На Оріхівському напрямку Росія завдала удару керованими авіабомбами по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили три спроби прориву у напрямку Придніпровського. Крім того, скинули керовані авіабомби на населений пункт Львове.