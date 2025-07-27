Генштаб: на фронте за сутки произошло 118 боевых столкновений

С начала суток на фронте произошло 118 боевых столкновений. Российские оккупанты нанесли по позициям украинских войск и населённым пунктам 58 авиаударов, применив 86 управляемых авиабомб.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: По данным Генштаба, зафиксировано 1431 удар дронами-камикадзе, российские оккупанты совершили 3875 артиллерийских обстрелов.

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Девять боевых столкновений произошло на Северо-Слободжанском и Курском направлениях, одно из которых всё ещё продолжается. В течение суток российские оккупанты совершили 298 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть — с применением реактивных систем залпового огня; нанесли 14 авиаударов, сбросили 32 управляемые бомбы.

Четыре атаки отразили украинские подразделения на Юго-Слободжанском направлении в районах населённых пунктов Зелёное, Фиголёвка, Западное и в сторону Петро-Ивановки. Ударов российскими управляемыми авиабомбами подверглись населённые пункты Чугуновка и Шевьяковка.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз пытались прорваться к украинским оборонным позициям в районах Радьковки, Голубовки и Богуславки. Силы обороны остановили все атаки.

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Четырнадцать раз российские оккупанты атаковали на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Грековки и в направлениях Среднего, Григоровки и Шандриголового. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Северском направлении украинские защитники успешно остановили шесть атак возле Серебрянки и в направлении Северска. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении войска России один раз атаковали в районе Ступочек.

Российские оккупанты десять раз пытались прорвать украинскую оборону на Торецком направлении в районах Александро-Калиново, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблуновки.

Интенсивно атакуют российские оккупанты украинских защитников на Покровском направлении. Здесь в течение дня они провели 39 штурмовых и наступательных действий. Высокая активность зафиксирована в районах населённых пунктов: Новоэкономическое, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Звирово, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлыно — а также в направлениях: Покровск, Билицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское. Два боевых столкновения продолжаются. Управляемыми авиабомбами поражены населённые пункты: Родинское, Мирноград, Николаевка и Покровск.

По предварительным подсчётам, 27 июля украинские воины на этом направлении нейтрализовали 80 российских оккупантов, из них 57 — безвозвратно. Также украинские защитники уничтожили четыре автомобиля, один мотоцикл, три беспилотника, один спутниковый терминал и одну антенну управления БПЛА.

На Новопавловском направлении украинские оборонцы остановили пять атак в районах населённых пунктов Зелёное Поле, Поддубное, Мирное и в сторону населённого пункта Темировка.

На Гуляйпольском направлении с начала суток боевых столкновений не зафиксировано. Российские оккупанты нанесли авиаудар по населённому пункту Белогорье.

На Ореховском направлении Россия нанесла удар управляемыми авиабомбами по населённому пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении российские оккупанты предприняли три попытки прорыва в направлении Приднепровского. Кроме того, сбросили управляемые авиабомбы на населённый пункт Львово.