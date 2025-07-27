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Урсула фон дер Ляєн розповіла деталі торговельної угоди зі США

Іванна Костіна, Ольга КацімонНеділя, 27 липня 2025, 23:01
Урсула фон дер Ляєн розповіла деталі торговельної угоди зі США
Getty Images

Європейський Союз та Сполучені Штати уклали торговельну угоду після перемовин президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента США Дональда Трампа у Шотландії 27 липня.

Джерело: кореспондентка "Європейської правди" з посиланням на Урсулу фон дер Ляєн під час прес-конференції

Пряма мова фон дер Ляєн: "Ми погодилися на єдину тарифну ставку у 15% для більшості експорту з ЄС. Цей тариф поширюється на більшість секторів, включаючи автомобілі, напівпровідники, фармацевтику".

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Деталі: За її словами, 15% – "це чітка верхня межа, без нашарувань, "усе включено". 

Пряма мова фон дер Ляєн: "Сьогодні ми також домовилися про тариф "нуль за нуль" на низку стратегічних товарів. Сюди входять усі літаки та комплектуючі до них, певні хімікати, обладнання для виробництва напівпровідників, окремі сільськогосподарські товари, природні ресурси та критично важлива сировина. Ми продовжимо роботу над тим, щоб додати до цього списку ще більше продуктів". 

Деталі: Щодо сталі та алюмінію. Європейський Союз і США стикаються з однаковою зовнішньою проблемою – глобальним надвиробництвом, констатувала єврочиновниця. 

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Пряма мова фон дер Ляєн: "Ми працюватимемо разом, аби забезпечити чесну глобальну конкуренцію та зменшити бар'єри між нами. Тарифи буде знижено, а також впроваджено систему квот. Ми замінимо російський газ і нафту суттєвими закупівлями американського СПГ, нафти та ядерного пального. Американські AI-чипи забезпечать наші гігафабрики штучного інтелекту та допоможуть США зберегти технологічну перевагу". 

Деталі: Вона пообіцяла відкрити "ширший доступ американських товарів на наш ринок". 

Передісторія:

СШАЄСторгівля
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