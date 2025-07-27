Урсула фон дер Ляйен рассказала подробности торгового соглашения с США

Европейский союз и Соединённые Штаты заключили торговое соглашение после переговоров председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа в Шотландии 27 июля.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен на пресс-конференции

Прямая речь фон дер Ляйен: "Мы согласовали единую тарифную ставку в 15% для большинства экспорта из ЕС. Этот тариф распространяется на большинство секторов, включая автомобили, полупроводники, фармацевтику".

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Детали: По её словам, 15% — это "чёткий потолок, без надбавок, "всё включено"".

Прямая речь фон дер Ляйен: "Сегодня мы также договорились о тарифе "ноль за ноль" на ряд стратегических товаров. Сюда входят все самолёты и комплектующие к ним, определённые химикаты, оборудование для производства полупроводников, отдельные сельхозтовары, природные ресурсы и критически важное сырьё. Мы продолжим работу над расширением этого списка".

Детали: Что касается стали и алюминия, по словам фон дер Ляйен, ЕС и США сталкиваются с одинаковой внешней проблемой - глобальным перепроизводством.

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Прямая речь фон дер Ляйен: "Мы будем работать вместе, чтобы обеспечить честную глобальную конкуренцию и снизить барьеры между нами. Тарифы будут снижены, а также внедрена система квот. Мы заменим российский газ и нефть масштабными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива. Американские AI-чипы обеспечат наши гигафабрики искусственного интеллекта и помогут США сохранить технологическое преимущество".

Детали: Она пообещала открыть "более широкий доступ американских товаров на наш рынок".

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