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Росія запустила прямі пасажирські авіарейси до Північної Кореї

Іван Д'яконовПонеділок, 28 липня 2025, 02:17
Росія запустила прямі пасажирські авіарейси до Північної Кореї
Фото: "РИА Новости"

Росія запустила прямі пасажирські авіарейси з Москви до Пхеньяна на тлі поглиблення військової співпраці з Північною Кореєю, яка постачає Кремлю зброю та направляє своїх солдатів для участі у війні проти України.

Джерело: Reuters

Деталі: У неділю, 20 липня, з московського аеропорту Шереметьєво відправився перший прямий пасажирський авіарейс до столиці Північної Кореї – Пхеньяна. Запуск авіасполучення відбувається на тлі дедалі тіснішої військової співпраці між Росією та режимом Кім Чен Ина у війні проти України.

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Рейс виконується літаком Boeing 777-200ER російської авіакомпанії Nordwind Airlines, здатним перевозити до 440 пасажирів. Як повідомляє російське державне агентство "РИА Новини", тривалість перельоту складатиме приблизно вісім годин, а виліт першого літака відбувся о 19:00 за московським часом.

"Росавіація" надала дозвіл на виконання рейсів двічі на тиждень, однак Міністерство транспорту РФ уточнило, що наразі рейси здійснюватимуться раз на місяць, аби "сформувати стабільний попит".

До запуску цього маршруту єдиним прямим авіасполученням між Росією та КНДР залишалися рейси північнокорейської державної авіакомпанії Air Koryo з Владивостока, які виконуються три рази на тиждень.

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Передісторія:

  • Росія в червні запустила пряме залізничне сполучення між Москвою і столицею Північної Кореї Пхеньяном. Час у дорозі становить вісім діб

РосіяПівнічна КореяКНДРавіа
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