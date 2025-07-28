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Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу Северной Кореи

Иван ДьяконовПонедельник, 28 июля 2025, 02:17
Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу Северной Кореи
Фото: "РИА Новости"

Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в Пхеньян на фоне углубления военного сотрудничества с Северной Кореей, которая поставляет Кремлю оружие и направляет своих солдат для участия в войне против Украины.

Источник: Reuters

Детали: В воскресенье, 20 июля, из московского аэропорта Шереметьево вылетел первый прямой пассажирский авиарейс в столицу Северной Кореи – Пхеньян. Запуск авиасообщения происходит на фоне все более тесного военного сотрудничества между Россией и режимом Ким Чен Ына в войне против Украины.

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Рейс выполняется самолетом Boeing 777-200ER российской авиакомпании Nordwind Airlines, способным перевозить до 440 пассажиров. Как сообщает российское государственное агентство "РИА Новости", продолжительность перелета составит примерно восемь часов, а вылет первого самолета состоялся в 19:00 по московскому времени.

"Росавиация" дала разрешение на выполнение рейсов два раза в неделю, однако Министерство транспорта РФ уточнило, что пока рейсы будут осуществляться раз в месяц, чтобы "сформировать стабильный спрос".

До запуска этого маршрута единственным прямым авиасообщением между Россией и КНДР оставались рейсы северокорейской государственной авиакомпании Air Koryo из Владивостока, которые выполняются три раза в неделю.

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Предыстория:

  • Россия в июне запустила прямое железнодорожное сообщение между Москвой и столицей Северной Кореи Пхеньяном. Время в пути составляет восемь суток.

РосcияСеверная КореяКНДРавиа
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