Стармер скликає екстрене засідання уряду через кризу в секторі Гази

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер цього тижня перерве літню відпустку членів свого кабінету й збере надзвичайне засідання уряду через гуманітарну кризу в секторі Гази.

Джерело: The Guardian

Деталі: За даними видання, у відповідь на загострення гуманітарної ситуації в Газі, Стармер збирає екстрене засідання уряду у Вестмінстері. У заяві уряду стверджується, що прем’єр стурбований ситуацією та був "шокований" кадрами голоду, відчаю та страждань дітей і немовлят, через що й скликав кабінет.

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Очікується, що найближчими днями уряд оголосить нові кроки щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході, проте деталі плану залишаються невідомими.

На тлі міжнародного обурення ситуацією в Газі, в понеділок, 28 липня, під час зустрічі в Шотландії Стармер закликатиме Трампа скористатися своїм впливом на уряд Ізраїлю, щоби домогтися відновлення мирних переговорів між Ізраїлем і ХАМАС.

Депутати з усіх партій закликають Стармера використати переговори з Трампом як можливість домогтися жорсткішої позиції США щодо Ізраїлю в питаннях гуманітарної допомоги та припинення вогню.

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"Нетаньягу (прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу – ред.) слухає тільки Трампа – і то не завжди. Але хтось має говорити з ізраїльтянами, без нього (Трампа – ред) нічого не зміниться в цій жахливій ситуації", – наголосила голова парламентського комітету із закордонних справ Емілі Торнберрі в коментарі The Guardian.

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