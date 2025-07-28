Стармер созывает экстренное заседание правительства из-за кризиса в секторе Газа
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе прервет летний отпуск членов своего кабинета и созовет чрезвычайное заседание правительства из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа.
Источник: The Guardian
Детали: По данным издания, в ответ на обострение гуманитарной ситуации в Газе, Стармер созывает экстренное заседание правительства в Вестминстере. В заявлении правительства утверждается, что премьер обеспокоен ситуацией и был "шокирован" кадрами голода, отчаяния и страданий детей и младенцев, из-за чего и созвал кабинет.
Ожидается, что в ближайшие дни правительство объявит о новых шагах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, однако детали плана остаются неизвестными.
На фоне международного возмущения ситуацией в Газе, в понедельник, 28 июля, во время встречи в Шотландии Стармер призовет Трампа воспользоваться своим влиянием на правительство Израиля, чтобы добиться возобновления мирных переговоров между Израилем и ХАМАС.
Депутаты из всех партий призывают Стармера использовать переговоры с Трампом как возможность добиться более жесткой позиции США в отношении Израиля в вопросах гуманитарной помощи и прекращения огня.
"Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – ред.) слушает только Трампа – и то не всегда. Но кто-то должен говорить с израильтянами, без него (Трампа – ред) ничего не изменится в этой ужасной ситуации", – подчеркнула председатель парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри в комментарии The Guardian.
Предыстория:
- 25 июля президент Финляндии Александр Стубб заявил, что положение гражданских лиц в секторе Газа становится все более страшным.
- "Мы можем видеть неприемлемый и позорный искусственный голод. Жизненно необходимая помощь не доходит до гражданских лиц, и сотни были убиты, пытаясь получить еду", – заявил президент Финляндии.
- В пятницу, 25 июля, Израиль объявил, что в ближайшие дни разрешит третьим странам сбрасывать в сектор Газа с воздуха продовольствие и другие товары.
- 26 июля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что его страна работает в "срочном режиме с властями Иордании, чтобы доставить британскую помощь самолетами в Газу".