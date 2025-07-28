Стармер созывает экстренное заседание правительства из-за кризиса в секторе Газа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе прервет летний отпуск членов своего кабинета и созовет чрезвычайное заседание правительства из-за гуманитарного кризиса в секторе Газа.

Источник: The Guardian

Детали: По данным издания, в ответ на обострение гуманитарной ситуации в Газе, Стармер созывает экстренное заседание правительства в Вестминстере. В заявлении правительства утверждается, что премьер обеспокоен ситуацией и был "шокирован" кадрами голода, отчаяния и страданий детей и младенцев, из-за чего и созвал кабинет.

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Ожидается, что в ближайшие дни правительство объявит о новых шагах по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, однако детали плана остаются неизвестными.

На фоне международного возмущения ситуацией в Газе, в понедельник, 28 июля, во время встречи в Шотландии Стармер призовет Трампа воспользоваться своим влиянием на правительство Израиля, чтобы добиться возобновления мирных переговоров между Израилем и ХАМАС.

Депутаты из всех партий призывают Стармера использовать переговоры с Трампом как возможность добиться более жесткой позиции США в отношении Израиля в вопросах гуманитарной помощи и прекращения огня.

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"Нетаньяху (премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху – ред.) слушает только Трампа – и то не всегда. Но кто-то должен говорить с израильтянами, без него (Трампа – ред) ничего не изменится в этой ужасной ситуации", – подчеркнула председатель парламентского комитета по иностранным делам Эмили Торнберри в комментарии The Guardian.

Предыстория: