В Китаї настоятеля буддійського храму звинуватили у розтраті та сексуальних злочинах – ЗМІ

Китайська влада розпочала кримінальне розслідування проти головного настоятеля Шаоліньського монастиря Ши Юнсіня. Його звинуватили у незаконному використанні майна та сексуальних злочинах.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Згідно з офіційною заявою монастиря, Юнсіня підозрюють у розтраті майна, що належало монастирю та порушенні монашої дисципліни. Йдеться зокрема про тривалі інтимні зв’язки з кількома жінками та наявність у нього позашлюбних дітей.

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Інформація про це викликала широкий резонанс у китайському суспільстві. Користувачі соцмереж дивуються, чому влада взялася за розслідування лише зараз – через майже десятиліття після того, як учні монастиря вперше публічно звинуватили Юнсіня в подібній поведінці ще у 2015 році.

Тоді Юнсіня звинувачували у згвалтуванні, розтраті та незаконному батьківстві. Проте за підсумками розслідування влада провінції Хенань не знайшла достатньо доказів і закрила справи: у 2015-му – щодо незаконного батьківства, а у 2017-му – щодо фінансових махінаціях.

"Цього разу мене не здивували його дії – мене здивувало, що змінилося, що він не зміг знову вийти сухим із води", – написав один із користувачів Weibo, коментуючи події.

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Юнсінь широко відомий тим, що перетворив Шаоліньський монастир – уславлений завдяки фільму "Шаоліньський храм" (1982) – на один із найвпливовіших духовних осередків Китаю, а також на прибутковий культурний бренд.