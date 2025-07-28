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В Китае настоятеля буддийского храма обвинили в растрате и сексуальных преступлениях – СМИ

Иван ДьяконовПонедельник, 28 июля 2025, 07:00
В Китае настоятеля буддийского храма обвинили в растрате и сексуальных преступлениях – СМИ
Ши Юнсинь. Фото: Getty Images

Китайские власти начали уголовное расследование против главного настоятеля Шаолиньского монастыря Ши Юнсиня. Его обвинили в незаконном использовании имущества и сексуальных преступлениях.

Источник: Bloomberg

Детали: Согласно официальному заявлению монастыря, Юнсиня подозревают в растрате имущества, принадлежавшего монастырю, и нарушении монашеской дисциплины. Речь идет, в частности, о длительных интимных связях с несколькими женщинами и наличии у него внебрачных детей.

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Информация об этом вызвала широкий резонанс в китайском обществе. Пользователи соцсетей удивляются, почему власти взялись за расследование только сейчас – спустя почти десятилетие после того, как ученики монастыря впервые публично обвинили Юнсиня в подобном поведении еще в 2015 году.

Тогда Юнсиня обвиняли в изнасиловании, растрате и незаконном отцовстве. Однако по итогам расследования власти провинции Хэнань не нашли достаточно доказательств и закрыли дела: в 2015-м – о незаконном отцовстве, а в 2017-м – о финансовых махинациях.

"На этот раз меня не удивили его действия – меня удивило, что изменилось, что он не смог снова выйти сухим из воды", – написал один из пользователей Weibo, комментируя события.

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Юнсин широко известен тем, что превратил Шаолиньский монастырь – прославленный благодаря фильму "Шаолиньский храм" (1982) – в один из самых влиятельных духовных центров Китая, а также в прибыльный культурный бренд.

Китай
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