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На Одещині дерево упало на намет з підлітками: 1 загиблий і 4 постраждалих

Ірина БалачукПонеділок, 28 липня 2025, 09:00
На Одещині дерево упало на намет з підлітками: 1 загиблий і 4 постраждалих
Фото ДСНС

Одна дитина загинула та ще 4 постраждали внаслідок падіння дерева на намет із підлітками в Одеській області.

Джерело: ДСНС в Facebook

Дослівно служба: "Дерево впало на намет із підлітками під час негоди на Одещині: один хлопець загинув". 

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Фото дснс

Деталі: Трагедія сталася в місті Балта Подільського району. Раптово зірвався сильний вітер, через що одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти. 

 
фото ДСНС

"Рятувальники дістали з-під завалів чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п’ятого хлопця врятувати не вдалося", – повідомили у ДСНС.

Одеська областьпогодадіти
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