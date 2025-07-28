На Одещині дерево упало на намет з підлітками: 1 загиблий і 4 постраждалих

Одна дитина загинула та ще 4 постраждали внаслідок падіння дерева на намет із підлітками в Одеській області.

Джерело: ДСНС в Facebook

Дослівно служба: "Дерево впало на намет із підлітками під час негоди на Одещині: один хлопець загинув".

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Фото дснс

Деталі: Трагедія сталася в місті Балта Подільського району. Раптово зірвався сильний вітер, через що одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти.

фото ДСНС

"Рятувальники дістали з-під завалів чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п’ятого хлопця врятувати не вдалося", – повідомили у ДСНС.