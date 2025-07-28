На Одещині дерево упало на намет з підлітками: 1 загиблий і 4 постраждалих
Понеділок, 28 липня 2025, 09:00
Одна дитина загинула та ще 4 постраждали внаслідок падіння дерева на намет із підлітками в Одеській області.
Джерело: ДСНС в Facebook
Дослівно служба: "Дерево впало на намет із підлітками під час негоди на Одещині: один хлопець загинув".
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Деталі: Трагедія сталася в місті Балта Подільського району. Раптово зірвався сильний вітер, через що одне з дерев упало просто на туристичний намет, де перебували діти.
"Рятувальники дістали з-під завалів чотирьох підлітків і передали їх медикам. На жаль, п’ятого хлопця врятувати не вдалося", – повідомили у ДСНС.