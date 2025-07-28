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В Одесской области дерево упало на палатку с подростками: 1 погибший и 4 пострадавших

Ирина БалачукПонедельник, 28 июля 2025, 09:00
В Одесской области дерево упало на палатку с подростками: 1 погибший и 4 пострадавших
Фото ГСЧС

Один ребенок погиб и еще 4 пострадали в результате падения дерева на палатку с подростками в Одесской области.

Источник: ГСЧС в Facebook

Дословно служба: "Дерево упало на палатку с подростками во время непогоды в Одесской области: один парень погиб". 

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Фото ГСЧС

Детали: Трагедия произошла в городе Балта Подольского района. Внезапно поднялся сильный ветер, из-за чего одно из деревьев упало прямо на туристическую палатку, где находились дети.

 
фото ГСЧС

"Спасатели достали из-под завалов четырех подростков и передали их медикам. К сожалению, пятого мальчика спасти не удалось", – сообщили в ГСЧС.

Одесская областьпогодадети
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