Грози і зливи у Києві і області будуть до кінця доби

Укргідрометцентр попереджає, що дощова погода з грозою, градом і шквалами утримається у Києві та області до кінця доби.

Джерело: УГМЦ в Telegram

Дослівно метеорологи: "Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ. До кінця дня 28 липня значний дощ, гроза, по області в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий".

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Деталі: Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.