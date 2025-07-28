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Грозы и ливни в Киеве и области будут до конца суток

Ирина БалачукПонедельник, 28 июля 2025, 10:52
Грозы и ливни в Киеве и области будут до конца суток
Фото иллюстративное с pixabay.com

Укргидрометцентр предупреждает, что дождливая погода с грозой, градом и шквалами сохранится в Киеве и области до конца суток.

Источник: УГМЦ в Telegram

Дословно метеорологи: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев. До конца дня 28 июля значительный дождь, гроза, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый".

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Детали: Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

погодаКиевКиевская область
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