Грозы и ливни в Киеве и области будут до конца суток

Укргидрометцентр предупреждает, что дождливая погода с грозой, градом и шквалами сохранится в Киеве и области до конца суток.

Источник: УГМЦ в Telegram

Дословно метеорологи: "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев. До конца дня 28 июля значительный дождь, гроза, по области в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности, желтый".

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Детали: Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.