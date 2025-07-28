В Україні вперше відзначають День скорботи за тими, хто загинув у полоні

28 липня в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті захисників і цивільних осіб, які загинули у полоні.

Джерело: президент Володимир Зеленський у соцмережах, Офіс генпрокурора

Пряма мова Зеленського: "В ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених – "азовців" – в Оленівці. І на жаль, таких прикладів російських звірств немало.

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Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми памʼятаємо. І не пробачимо".

Деталі: Офіс генерального прокурора повідомляє, що зараз розслідує системні воєнні злочини РФ проти військовополонених та цивільних.

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Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими та цивільними особами (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За результатами слідства:

​понад 11 000 осіб були незаконно утримувані в місцях несвободи;

визнано потерпілими: понад 5 000 військових та понад 5 600 цивільних;

​повідомлено про підозру 534 особам;

​скеровано до суду обвинувальні акти щодо 365 осіб;

​вже 117 засуджено обвинувальними вироками.

Розслідування засвідчують - злочини мали системний характер, ґрунтувались на дискримінації за національною та мовною ознаками, були сплановані та координовані представниками влади країни-агресора.

За даними Офісу генпрокурора, на тимчасово окупованих територіях та в самій РФ було виявлено:

​176 стаціонарних місць несвободи;

понад 120 тимчасових (транзитних) точок утримання.

Затриманих там систематично катували: били, піддавали електрошоку, застосовували службових собак, душили, підвішували, імітували страту, вдавались до сексуального насильства. Зафіксовані випадки спричинення каліцтв, опіків, психологічного знущання.

У ході розслідування злочинів, вчинених у місцях несвободи, повідомлено про підозру понад 45 співробітників установ Федеральної служби виконання покарань РФ. Серед підозрюваних -керівники російських СІЗО та колоній (м. Курськ, Старий Оскол, Пакіно), а також начальники установ на ТОТ (Суходільська, Волноваська колонії).

Як наголошують в ОГП, особливо жахливим залишається масове вбивство українських військовополонених у колонії в Оленівці: у ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 осіб, ще 140 — отримали поранення. Керівництву колонії повідомлено про підозру у залишенні поранених без медичної допомоги, що призвело до загибелі ще 9 українських воїнів.

Ці злочини є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій і всіх норм людяності. Вони не мають терміну давності, нагадують прокурори.

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