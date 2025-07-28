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В Украине впервые отмечают День скорби и памяти тех, кто погиб в плену

Валентина РоманенкоПонедельник, 28 июля 2025, 13:14
В Украине впервые отмечают День скорби и памяти тех, кто погиб в плену
Иллюстрация: Елена Либерти

28 июля в Украине впервые отмечается День скорби и памяти защитников и гражданских лиц, погибших в плену.

Источник: президент Владимир Зеленский в соцсетях, Офис генпрокурора

Прямая речь Зеленского: "В ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила одно из самых страшных военных преступлений, убив десятки украинских пленных – "азовцев" – в Оленовке. И к сожалению, таких примеров российских зверств немало.

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Сегодня в Украине впервые отмечается День скорби и памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Мы помним. И не простим".

Детали: Офис генерального прокурора информирует о расследовании системных военных преступлений РФ против военнопленных и гражданских.

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Прокуроры осуществляют процессуальное руководство в ряде уголовных производств по фактам жестокого обращения с военнопленными и гражданскими лицами (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

По результатам следствия:

  • более 11 000 человек были незаконно удерживаемые в местах несвободы;
  • признаны потерпевшими: более 5 000 военных и более 5 600 гражданских;
  • сообщено о подозрении 534 лицам;
  • направлено в суд обвинительные акты в отношении 365 человек;
  • уже 117 осуждены обвинительными приговорами.

Расследования показывают – преступления имели системный характер, основывались на дискриминации по национальному и языковому признакам, были спланированы и координировались представителями власти страны-агрессора.

По данным Офиса генпрокурора, на временно оккупированных территориях и в самой РФ было обнаружено:

  • 176 стационарных мест несвободы;
  • более 120 временных (транзитных) точек содержания.

Задержанных там систематически пытали: били, подвергали электрошоку, натравливали служебных собак, душили, подвешивали, имитировали казнь, прибегали к сексуальному насилию. Зафиксированы случаи причинения увечий, ожогов, психологического издевательства.

В ходе расследования преступлений, совершенных в местах несвободы, сообщено о подозрении более 45 сотрудникам учреждений Федеральной службы исполнения наказаний РФ. Среди подозреваемых - руководители российских СИЗО и колоний (г. Курск, Старый Оскол, Пакино), а также начальники учреждений на ВОТ (Суходольская, Волновахская колонии).

Как отмечают в ОГП, особенно ужасным остается массовое убийство украинских военнопленных в колонии в Оленовке: в ночь с 28 на 29 июля 2022 года в результате взрыва погибли по меньшей мере 50 человек, еще 140 - получили ранения. Руководству колонии сообщено о подозрении в оставлении раненых без медицинской помощи, что привело к гибели еще 9 украинских воинов.

Эти преступления являются грубым нарушением международного гуманитарного права, Женевских конвенций и всех норм человечности. Они не имеют срока давности, напоминают прокуроры.

Знать больше: "Ребята горели, кричали, кого-то разорвало пополам". Теракт в Оленовке и жизнь после него в воспоминаниях азовцев

войнавоенные преступленияРосcия
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