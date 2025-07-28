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Посол у Берліні про НАБУ і САП: Німеччина не буде заплющувати очі на питання антикорупції

Сергій Сидоренко, Уляна КричковськаПонеділок, 28 липня 2025, 14:11
Посол у Берліні про НАБУ і САП: Німеччина не буде заплющувати очі на питання антикорупції

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що у допомозі Києву на шляху до Європейського Союзу Берлін не буде заплющувати очі на питання антикорупції та верховенства права, адже це частина базових установок ЄС.

Джерело: Макеєв в інтерв’ю "Європейській правді"

Деталі: Коментуючи закон №12414, ухвалений минулого тижня, який узалежнює НАБУ і САП від генерального прокурора, Макеєв наголосив, що антикорупція, а також верховенство права – це частина базових установок Європейського Союзу, і ці питання просто не піддаються сумніву.

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"Коли ти береш на себе лідерську функцію в допомозі України на цьому шляху – а Німеччина саме це робить – то навряд чи варто очікувати, що будуть заплющувати очі на базові питання", – наголосив посол України в Німеччині.

Щодо руху України до Європейського Союзу, Макеєв висловив сподівання на новацію, про яку домовилися президент Володимир Зеленський і канцлер Фрідріх Мерц у Берліні. 

"Це відновлення українсько-німецьких міжурядових консультацій. У Німеччини цей формат існує з обраними країнами світу – з Францією, з Польщею, з Японією. Ми працюватимемо над тим, щоб європейська інтеграція стояла в центрі всіх взаємодій", – наголосив він.

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Також він прокоментував нещодавній виступ Мерца у Бундестазі щодо бюджету ЄС, де він сказав, що не бачить потреби передбачати вступ України у багаторічній фінансовій рамці до 2034 року. 

Макеєв запевнив, що проговорить і з'ясує, що малося на увазі щойно повернеться до Берліна з Києва.

"Дуже сподіваюся, і навіть впевнений, що у цій заяві Фрідріх Мерц не мав на увазі, що Україна не вступить до ЄС до 2034 року, або що Німеччина не бачить Україну членом ЄС до цього часу. Це абсолютно не в стилі сьогоднішнього уряду", – акцентував він.

Посол нагадав, що merit-based approach, тобто підхід, що заснований на досягненнях – залишається для німців основою політики щодо цього питання. 

"Понад те, Німеччина чітко заявляє, що вона бере на себе лідерство в доведенні України до ЄС, та в координації цієї роботи з нашими партнерами. В тому числі, у подоланні тих перешкод, які сьогодні стоять, як вето різних країн. Вони активно з нами взаємодіють і відкриті до наших прохань", – підсумував Макеєв.

25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук оголосив, що внесений президентом законопроєкт для виправлення ситуації з незалежністю НАБУ і САП мають розглянути 31 липня

На тлі проблем, створених ухваленням закону, що узалежнює НАБУ і САП від генпрокурора, президент Зеленський запевнив, що не хоче ризикувати євроінтеграцією України.

Детальніше читайте інтерв'ю із послом: "Україна хоче не лише отримувати допомогу Німеччини. Нам є що їм запропонувати"

НімеччинаНАБУАнтикорупційна прокуратура
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