Останні дні липня будуть з дощами і грозами

Найближчими днями в Україні очікується дощова погода, місцями грози, град та шквали.

Джерело: Укргідрометцентр

Дослівно УГМЦ: "29 липня в Україні, крім більшості районів Лівобережжя, дощі, грози, у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі. Температура вночі 18-23°, вдень 27-32°, на півдні та південному сході країни сильна спека 35-38°; у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 14-19°, вдень 20-25°".

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Деталі: Вітер у вівторок прогнозують південно-східний, у західних областях північно-західний, 7-12 м/с, вдень більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.

У Києві 29 липня дощ, вночі 19-21°, вдень до +30°, вітер південно-східний, 5-10 м/с.

30 липня в Україні, крім Криму, Запорізької, Донецької та Луганської областей, короткочасні дощі, місцями грози, у Волинській, Рівненській, Житомирській та більшості центральних областей місцями значні дощі.

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Температура у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях вночі 14-19°, вдень 20-25°; на решті території вночі 18-23°, вдень 27-32°, на сході та південному сході країни сильна спека 35-38°.

Вітер на Правобережжі північно-західний, на Лівобережжі – південно-східний, 7-12 м/с, у більшості центральних областей подекуди град та шквали 15-20 м/с.

У столиці в середу короткочасний дощ, вночі 17-19°, вдень 21-23°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.

31 липня у північній частині, вночі і на сході країни, вдень і на Закарпатті короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вночі 12-19°, на півдні та сході країни до 23°; вдень в західних та північних областях 22-27°, на решті території 27-32°, на Луганщині сильна спека – 35°. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

У Києві в четвер короткочасний дощ, вночі 15-17°, вдень 23-25°, вітер північно-західний, 7-12 м/с.