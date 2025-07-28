Последние дни июля будут с дождями и грозами

В ближайшие дни в Украине ожидается дождливая погода, местами грозы, град и шквалы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно УГМЦ: "29 июля в Украине, кроме большинства районов Левобережья, дожди, грозы, в Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях значительные дожди. Температура ночью 18-23°, днем 27-32°, на юге и юго-востоке страны сильная жара 35-38°; в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 14-19°, днем 20-25°".

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Детали: Ветер во вторник прогнозируют юго-восточный, в западных областях северо-западный, 7-12 м/с, днем в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами град и шквалы 15-20 м/с.

В Киеве 29 июля дождь, ночью 19-21°, днем до +30°, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

30 июля в Украине, кроме Крыма, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, кратковременные дожди, местами грозы, в Волынской, Ровенской, Житомирской и большинстве центральных областей местами значительные дожди.

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Температура в западных, Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях ночью 14-19°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 18-23°, днем 27-32°, на востоке и юго-востоке страны сильная жара 35-38°.

Ветер на Правобережье северо-западный, на Левобережье – юго-восточный, 7-12 м/с, в большинстве центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с.

В столице в среду кратковременный дождь, ночью 17-19°, днем 21-23°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.

31 июля в северной части, ночью и на востоке страны, днем и на Закарпатье кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ночью 12-19°, на юге и востоке страны до 23°; днем в западных и северных областях 22-27°, на остальной территории 27-32°, на Луганщине сильная жара –35°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве в четверг кратковременный дождь, ночью 15-17°, днем 23-25°, ветер северо-западный, 7-12 м/с.