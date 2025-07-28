Олігарх-втікач Плахотнюк готовий до екстрадиції в Молдову – адвокат
Понеділок, 28 липня 2025, 18:27
Захист молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка повідомив, що той подав офіційну заяву про згоду на екстрадицію до Молдови.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на IPN
Деталі: За словами адвоката Лучіана Рогака, Плахотнюк готовий до екстрадиції в Молдову та використає для цього всі законні можливості, які має в своєму розпорядженні.
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"Заява була направлена до компетентних судових органів Греції і підтверджує волю Влада Плахотнюка відкрито співпрацювати з міжнародним судовим процесом з метою швидкого і безперешкодного вирішення судових процедур", – зазначив адвокат.
Заява Рогака пролунала після того, як Генеральна прокуратура Молдови заперечила згоду Плахотнюка на екстрадицію на батьківщину.
Нагадаємо:
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- У Греції 22 липня затримали олігарха-втікача, відомого у минулому як "володар Молдови", Влада Плахотнюка, а також колишнього депутата Костянтина Цуцу. Мін'юст Молдови запустив процедуру екстрадиції Плахотнюка.
- Прокуратура Греції видала ордер на його арешт, поки розглядатиметься запит Молдови екстрадицію.
- 24 липня стало відомо, що Росія також видала запит на екстрадицію з Греції Плахотнюка.