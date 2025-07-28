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Олігарх-втікач Плахотнюк готовий до екстрадиції в Молдову – адвокат

Олег Павлюк, Анастасія ПроцПонеділок, 28 липня 2025, 18:27
Олігарх-втікач Плахотнюк готовий до екстрадиції в Молдову – адвокат
Ілюстративне фото: Getty Images

Захист молдовського олігарха-втікача Влада Плахотнюка повідомив, що той подав офіційну заяву про згоду на екстрадицію до Молдови.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на IPN

Деталі: За словами адвоката Лучіана Рогака, Плахотнюк готовий до екстрадиції в Молдову та використає для цього всі законні можливості, які має в своєму розпорядженні.

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"Заява була направлена до компетентних судових органів Греції і підтверджує волю Влада Плахотнюка відкрито співпрацювати з міжнародним судовим процесом з метою швидкого і безперешкодного вирішення судових процедур", – зазначив адвокат.

Заява Рогака пролунала після того, як Генеральна прокуратура Молдови заперечила згоду Плахотнюка на екстрадицію на батьківщину.

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