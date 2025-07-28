Беглый олигарх Плахотнюк готов к экстрадиции в Молдову – адвокат
Понедельник, 28 июля 2025, 18:27
Защита молдавского олигарха-беглеца Влада Плахотнюка сообщила, что тот подал официальное заявление о согласии на экстрадицию в Молдову.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на IPN
Детали: По словам адвоката Лучиана Рогака, Плахотнюк готов к экстрадиции в Молдову и использует для этого все законные возможности, которые имеет в своем распоряжении.
Реклама:
"Заявление было направлено в компетентные судебные органы Греции и подтверждает волю Влада Плахотнюка открыто сотрудничать с международным судебным процессом с целью быстрого и беспрепятственного решения судебных процедур", – отметил адвокат.
Заявление Рогака прозвучало после того, как Генеральная прокуратура Молдовы отрицала согласие Плахотнюка на экстрадицию на родину.
Напомним:
РЕКЛАМА:
- В Греции 22 июля задержали беглого олигарха, известного в прошлом как "властелин Молдовы", Влада Плахотнюка, а также бывшего депутата Константина Цуцу. Минюст Молдовы запустил процедуру экстрадиции Плахотнюка.
- Прокуратура Греции выдала ордер на его арест, пока будет рассматриваться запрос Молдовы об экстрадиции.
- 24 июля стало известно, что Россия также выдала запрос на экстрадицию из Греции Плахотнюка.