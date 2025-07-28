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Беглый олигарх Плахотнюк готов к экстрадиции в Молдову – адвокат

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 28 июля 2025, 18:27
Беглый олигарх Плахотнюк готов к экстрадиции в Молдову – адвокат
Иллюстративное фото: Getty Images

Защита молдавского олигарха-беглеца Влада Плахотнюка сообщила, что тот подал официальное заявление о согласии на экстрадицию в Молдову.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на IPN

Детали: По словам адвоката Лучиана Рогака, Плахотнюк готов к экстрадиции в Молдову и использует для этого все законные возможности, которые имеет в своем распоряжении.

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"Заявление было направлено в компетентные судебные органы Греции и подтверждает волю Влада Плахотнюка открыто сотрудничать с международным судебным процессом с целью быстрого и беспрепятственного решения судебных процедур", – отметил адвокат.

Заявление Рогака прозвучало после того, как Генеральная прокуратура Молдовы отрицала согласие Плахотнюка на экстрадицию на родину.

Напомним:

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