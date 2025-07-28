Колишня нардепка Заліщук стала послом України у Швеції

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення колишньої народної депутатки Світлани Заліщук послом України у Королівстві Швеція.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на відповідний указ №556/2025

Деталі: Згідно з текстом президентського указу, Світлану Заліщук призначено "Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція".

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Світлана Заліщук раніше працювала журналісткою, у 2014-2019 роках була народною депутаткою. До призначення послом вона була позаштатною радницею в Офісі віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо:

Попередник Заліщук – Андрій Плахотнюк – був призначений новим послом у Канаді у межах ротації послів.

Плахотнюк працював послом у Швеції з осені 2020 року.

Довідка: Світлана Заліщук 2014 року була обрана народним депутатом від БПП. Була членом міжфракційного об'єднання "Єврооптимісти".

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У лютому 2019 року разом з тодішніми нардепами Мустафою Найємом та Сергієм Лещенком заявила про вихід із БПП.

Балотувалася на парламентських виборах 2019 року як самовисуванець по округу округ №199 на Черкащині, однак не пройшла до Верховної Ради.

У 2019 році Заліщук була радникцею прем'єрміністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.