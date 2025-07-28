Бывший нардеп Залищук стала послом Украины в Швеции

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении бывшего народного депутата Светланы Залищук послом Украины в Королевстве Швеция.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на соответствующий указ №556/2025

Детали: Согласно тексту президентского указа, Светлана Залищук назначена "Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Швеция".

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Светлана Залищук ранее работала журналисткой, в 2014-2019 годах была народным депутатом. До назначения послом она была внештатным советником в Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Напомним:

Предшественник Залищук – Андрей Плахотнюк – был назначен новым послом в Канаде в рамках ротации послов.

Плахотнюк работал послом в Швеции с осени 2020 года.

Справка: Светлана Залищук в 2014 году была избрана народным депутатом от БПП. Была членом межфракционного объединения "Еврооптимисты".

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В феврале 2019 года вместе с тогдашним нардепами Мустафой Найемом и Сергеем Лещенко заявила о выходе из БПП.

Баллотировалась на парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец по округу №199 в Черкасской области, однако не прошла в Верховную Раду.