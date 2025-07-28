У Румунії через повені загинули троє людей

Внаслідок сильної повені на сході Румунії загинули троє літніх людей, також пошкоджено сотні будівель.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: За даними офіційних осіб, сотні людей були евакуйовані, а чотири вертольоти ведуть пошуки жителів сіл, який виявились заблокованими.

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За даними агентства з надзвичайних ситуацій, від сильних дощів і сильного вітру, який зривав дахи і виривав дерева з корінням, постраждали близько 25 сіл в дев'яти округах, що призвело до блокування руху на деяких дорогах національного значення.

Найбільше постраждали повіти Нямц і Сучава на сході Румунії, де дві річки вийшли з берегів, внаслідок чого загинув 66-річний чоловік, а сотні людей були змушені евакуюватися. Всі під'їзні дороги до села Бростені в повіті Сучава були заблоковані.

Пізніше служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що жертвами повені також стали дві жінки, 85 і 83 років.

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Агентство з управління водними ресурсами Міністерства охорони навколишнього середовища повідомило, що рівень деяких річок піднявся до рекордної висоти. За його даними, тривають ремонтні роботи на зруйнованих мостах.

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