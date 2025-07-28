В Румынии из-за наводнения погибли три человека

В результате сильного наводнения на востоке Румынии погибли трое пожилых людей, также повреждены сотни зданий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: По данным официальных лиц, сотни людей были эвакуированы, а четыре вертолета ведут поиски жителей сел, которые оказались заблокированными.

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По данным агентства по чрезвычайным ситуациям, от сильных дождей и сильного ветра, который срывал крыши и вырывал деревья с корнями, пострадали около 25 сел в девяти округах, что привело к блокированию движения на некоторых дорогах национального значения.

Больше всего пострадали уезды Нямц и Сучава на востоке Румынии, где две реки вышли из берегов, в результате чего погиб 66-летний мужчина, а сотни людей были вынуждены эвакуироваться. Все подъездные дороги к селу Бростэни в уезде Сучава были заблокированы.

Позже служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что жертвами наводнения также стали две женщины, 85 и 83 лет.

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Агентство по управлению водными ресурсами Министерства охраны окружающей среды сообщило, что уровень некоторых рек поднялся до рекордной высоты. По его данным, продолжаются ремонтные работы на разрушенных мостах.

Напомним: