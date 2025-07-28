Bloomberg дізнався, чому ЄС пішов на торгову угоду зі США
Європейські посадовці, залучені до переговорів щодо нової торгової угоди зі США, заявили, що підписаний документ став для ЄС найменш ризикованим із доступних варіантів.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg
Деталі: Хоча офіційно торговими питаннями ЄС займається Європейська комісія, угода між її президенткою Урсулою фон дер Ляєн і президентом США Дональдом Трампом, відповідно до якої США введуть 15-відсоткові мита на більшість європейських імпортних товарів, була сформована національними урядами, які зв'язали руки переговірникам.
Головною перешкодою, з якою стикалися переговірники ЄС протягом усього процесу, було те, що національні уряди, особливо ключові у Берліні та Парижі, не були готові ризикувати економічними втратами, щоб змусити Трампа піти на поступки.
Сама фон дер Ляєн не зробила нічого, щоб протистояти цьому, і швидко відступила від початкової мети ЄС – досягнення взаємовигідної та збалансованої угоди.
Вона назвала угоду "найкращим, що ми могли отримати".
Джерела агентства розповіли, що тиждень тому посланцям ЄС було сказано, що вони мають два варіанти: погодитися на 15-відсоткові мита, запропоновані Трампом, або вжити заходів у відповідь. Але послів попередили, що для ефективної відповіді ЄС повинен бути готовий діяти спільно і готовий до болючих наслідків. Країни-члени не були готовими ні до того, ні до іншого.
Як зазначає агентство, протягом переговорів із США європейські столиці послідовно зосереджувалися на захисті своїх національних інтересів, а не на формуванні міцної європейської позиції, і шукали рішення, які б мінімізували короткострокові ризики для своїх ключових галузей.
Частково це пов'язано з політичною слабкістю Німеччини та Франції, де і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і президент Емманюель Макрон стикаються з загрозою з боку правих популістів, готових використати будь-який удар по економіці як зброю, зазначається у публікації.
Ще одним аспектом є побоювання щодо залежності від США в питаннях безпеки та занепокоєнням, що Трамп може відповісти на торговельний тиск скороченням підтримки України в її боротьбі проти російської агресії.
Також у публікації йдеться, що Єврокомісія комісії зіткнулася зі шквалом вимог від країн-членів ЄС про виключення ряду товарів зі списку, що підлягають митам у відповідь. Більшість запитів були продиктовані національними інтересами, а не прагненням виробити єдину позицію Європи.
За словами джерел, якби Комісія задовольнила всі ці прохання, у списках би нічого не залишилось.
Крім того, Мерц неодноразово закликав до швидкої і простої угоди, не уточнюючи, що це означає, і в приватних бесідах скаржився на те, що посадовці ЄС загрузли в деталях.
Нагадаємо:
- 27 липня після перемовин у шотландському Торнбері США та ЄС оголосили про укладення рамкової торговельної угоди, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%.
- Це стало підсумком багатьох місяців перемовин на тлі погроз з боку США встановити мита на європейські товари у розмірі 30% з 1 серпня, тоді як ЄС сподівався зберегти основну ставку тарифів на рівні 10%.
- Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".
- Водночас торгову угоду розкритикували угорський прем’єр Віктор Орбан і очільник уряду Франції Франсуа Байру.