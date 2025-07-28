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Bloomberg узнал, почему ЕС пошел на торговую сделку с США

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцПонедельник, 28 июля 2025, 20:43
Bloomberg узнал, почему ЕС пошел на торговую сделку с США
Иллюстративное фото: Getty Images

Европейские чиновники, вовлеченные в переговоры по новому торговому соглашению с США, заявили, что подписанный документ стал для ЕС наименее рискованным из доступных вариантов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Хотя официально торговыми вопросами ЕС занимается Европейская комиссия, соглашение между ее президентом Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, согласно которому США введут 15-процентные пошлины на большинство европейских импортных товаров, было сформировано национальными правительствами, которые связали руки переговорщикам.

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Главным препятствием, с которым сталкивались переговорщики ЕС на протяжении всего процесса, было то, что национальные правительства, особенно ключевые в Берлине и Париже, не были готовы рисковать экономическими потерями, чтобы заставить Трампа пойти на уступки.

Сама фон дер Ляйен не сделала ничего, чтобы противостоять этому, и быстро отступила от первоначальной цели ЕС – достижения взаимовыгодного и сбалансированного соглашения.

Она назвала соглашение "лучшим, что мы могли получить".

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Источники агентства рассказали, что неделю назад посланникам ЕС было сказано, что у них есть два варианта: согласиться на 15-процентные пошлины, предложенные Трампом, или принять ответные меры. Но послов предупредили, что для эффективного ответа ЕС должен быть готов действовать совместно и готов к болезненным последствиям. Страны-члены не были готовы ни к тому, ни к другому.

Как отмечает агентство, в ходе переговоров с США европейские столицы последовательно сосредоточивались на защите своих национальных интересов, а не на формировании прочной европейской позиции, и искали решения, которые бы минимизировали краткосрочные риски для своих ключевых отраслей.

Частично это связано с политической слабостью Германии и Франции, где и канцлер Германии Фридрих Мерц, и президент Эмманюэль Макрон сталкиваются с угрозой со стороны правых популистов, готовых использовать любой удар по экономике как оружие, отмечается в публикации.

Еще одним аспектом являются опасения по поводу зависимости от США в вопросах безопасности и беспокойство, что Трамп может ответить на торговое давление сокращением поддержки Украины в ее борьбе против российской агрессии.

Также в публикации говорится, что Еврокомиссия столкнулась со шквалом требований от стран-членов ЕС об исключении ряда товаров из списка, подлежащих ответным пошлинам. Большинство запросов были продиктованы национальными интересами, а не стремлением выработать единую позицию Европы.

По словам источников, если бы Комиссия удовлетворила все эти просьбы, в списках ничего бы не осталось.

Кроме того, Мерц неоднократно призывал к быстрому и простому соглашению, не уточняя, что это означает, и в частных беседах жаловался на то, что чиновники ЕС увязли в деталях.

Напомним:

  • 27 июля после переговоров в шотландском Торнбери США и ЕС объявили о заключении рамочного торгового соглашения, закрепившего пошлины на европейский импорт в США на уровне 15%.
  • Это стало итогом многих месяцев переговоров на фоне угроз со стороны США установить пошлины на европейские товары в размере 30% с 1 августа, тогда как ЕС надеялся сохранить основную ставку тарифов на уровне 10%.
  • Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".
  • В то же время торговое соглашение раскритиковали венгерский премьер Виктор Орбан и глава правительства Франции Франсуа Байру.

ЕССШАторговля
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