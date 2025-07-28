Берлін більше не зможе приймати родичів біженців із Сирії, Іраку та Афганістану 

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт скасував виняток з міграційних правил, який дозволяв зареєстрованим у Берліні біженцям із Сирії, Іраку та Афганістану приймати в себе родичів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Welt

Деталі: У листі до берлінського сенатора з питань фінансів Стефана Еверса глава МВС Німеччини заявив, що його відомство більше не дасть згоди на нові або продовження чинних програм прийняття біженців.

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Це рішення фактично скасовує спеціальний режим для біженців з Сирії, Іраку та Афганістану, які мають родичів у Берліні, що досі дозволяв їм в'їжджати в країну в приватному порядку.

При цьому біженці повинні були зобов'язатися покривати витрати на медичне страхування та догляд за родичами, які приїхали в Німеччину.

Програма, запроваджена коаліцією соціал-демократів і "Зелених", з 2018 року дозволила в'їхати до Берліна понад 4000 людей.

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Обмеження міграції стало однією з провідних тем останніх виборів у Німеччині та обіцянкою консервативного уряду Фрідріха Мерца.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини має намір запровадити більш суворі правила отримання соціальної допомоги безробітними, яку отримують зокрема і біженці з України.