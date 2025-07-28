Берлин больше не сможет принимать родственников беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт отменил исключение из миграционных правил, которое позволяло зарегистрированным в Берлине беженцам из Сирии, Ирака и Афганистана принимать у себя родственников.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt

Детали: В письме к берлинскому сенатору по финансам Стефану Эверсу глава МВД Германии заявил, что его ведомство больше не даст согласия на новые или продление действующих программ приема беженцев.

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Это решение фактически отменяет специальный режим для беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, имеющих родственников в Берлине, который до сих пор позволял им въезжать в страну в частном порядке.

При этом беженцы должны были обязаться покрывать расходы на медицинское страхование и уход за родственниками, приехавшими в Германию.

Программа, введенная коалицией социал-демократов и "Зеленых", с 2018 года позволила въехать в Берлин более 4000 человек.

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Ограничение миграции стало одной из ведущих тем последних выборов в Германии и обещанием консервативного правительства Фридриха Мерца.

Ранее стало известно, что правительство Германии намерено ввести более строгие правила получения социальной помощи безработными, которую получают в частности и беженцы из Украины.