У МЗС розкритикували участь спікерки Ради федерації РФ у конференції у Швейцарії
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкритикував участь спікерки Ради федерації (верхньої палати російського парламенту) Валентини Матвієнко у конференції парламентських спікерів у Женеві.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Тихого в соцмережі Х
Деталі: За словами речника МЗС, місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".
"Геноцидниця Матвієнко несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі подальші міжнародні злочини після публічної підтримки використання російських збройних сил на території України", – зазначив він.
Тихий закликав учасників конференції у Женеві не тиснути Матвієнко руку, "яка вкрита українською кров'ю".
"Продовжимо наполегливо працювати над тим, щоб Валентина Матвієнко отримала те, на що вона справді заслуговує, – поїздку до Гааги, де незабаром розпочне роботу Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України", – підсумував речник МЗС.
Матвієнко напередодні у складі російської делегації прибула до Женеви для участі в шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу.
Як проти Матвієнко, так і проти інших російських учасників конференції запроваджені санкції ЄС, до яких приєдналась і Швейцарія.
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За даними швейцарських ЗМІ, у Швейцарії діє п’ята частина російських шпигунів у Європі.