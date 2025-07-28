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У МЗС розкритикували участь спікерки Ради федерації РФ у конференції у Швейцарії

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 28 липня 2025, 21:24
У МЗС розкритикували участь спікерки Ради федерації РФ у конференції у Швейцарії
Георгій Тихий. Фото з сайту МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий розкритикував участь спікерки Ради федерації (верхньої палати російського парламенту) Валентини Матвієнко у конференції парламентських спікерів у Женеві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Тихого в соцмережі Х

Деталі: За словами речника МЗС, місце Матвієнко – "на лаві підсудних, а не на міжнародних конференціях", а її допуск до Женеви "є ганебним і не повинен був відбутися".

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"Геноцидниця Матвієнко несе особисту відповідальність за злочин агресії та всі подальші міжнародні злочини після публічної підтримки використання російських збройних сил на території України", – зазначив він.

Тихий закликав учасників конференції у Женеві не тиснути Матвієнко руку, "яка вкрита українською кров'ю".

"Продовжимо наполегливо працювати над тим, щоб Валентина Матвієнко отримала те, на що вона справді заслуговує, – поїздку до Гааги, де незабаром розпочне роботу Спеціальний трибунал щодо злочину агресії проти України", – підсумував речник МЗС.

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Матвієнко напередодні у складі російської делегації прибула до Женеви для участі в шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу.

Як проти Матвієнко, так і проти інших російських учасників конференції запроваджені санкції ЄС, до яких приєдналась і Швейцарія.

Нещодавно Федеральна розвідувальна служба Швейцарії попередила, що загроза шпигунства у країні в умовах зростання глобальної нестабільності є високою, причому основні загрози походять від Росії та Китаю.

За даними швейцарських ЗМІ, у Швейцарії діє п’ята частина російських шпигунів у Європі.

МЗСРосія
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