В МИД раскритиковали участие спикера Совета федерации РФ в конференции в Швейцарии

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий раскритиковал участие спикера Совета Федерации (верхней палаты российского парламента) Валентины Матвиенко в конференции парламентских спикеров в Женеве.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Тихого в соцсети Х

Детали: По словам спикера МИД, место Матвиенко – "на скамье подсудимых, а не на международных конференциях", а ее допуск в Женеву "является позорным и не должен был состояться".

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"Геноцидница Матвиенко несет личную ответственность за преступление агрессии и все последующие международные преступления после публичной поддержки использования российских вооруженных сил на территории Украины", – отметил он.

Тихий призвал участников конференции в Женеве не пожимать руку Матвиенко, "которая покрыта украинской кровью".

"Продолжим настойчиво работать над тем, чтобы Валентина Матвиенко получила то, что она действительно заслуживает, – поездку в Гаагу, где вскоре начнет работу Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины", – подытожил спикер МИД.

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Матвиенко накануне в составе российской делегации прибыла в Женеву для участия в шестой Всемирной конференции спикеров парламентов и других мероприятиях Межпарламентского союза.

Как против Матвиенко, так и против других российских участников конференции введены санкции ЕС, к которым присоединилась и Швейцария.

Недавно Федеральная разведывательная служба Швейцарии предупредила, что угроза шпионажа в стране в условиях роста глобальной нестабильности высока, причем основные угрозы исходят от России и Китая.

По данным швейцарских СМИ, в Швейцарии действует пятая часть российских шпионов в Европе.