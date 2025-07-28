Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС: Серед постраждалих у сходженні потяга з рейок у Німеччині є українці

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникПонеділок, 28 липня 2025, 21:32
МЗС: Серед постраждалих у сходженні потяга з рейок у Німеччині є українці
Фото - Elena Romanova/Getty Images

Серед постраждалих у результаті сходження поїзда з рейок неподалік міста Рідлінген у німецькій землі Баден-Вюртемберг напередодні є громадяни України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС

Деталі: За даними генерального консульства України в Мюнхені, серед пасажирів потяга були пʼять громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми.

Реклама:

"Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих – відсутні", – додали в МЗС.

Там зазначили, що розслідування аварії триває і перебуває на контролі генерального консульства України в Мюнхені.

Як повідомлялось, унаслідок сходження з рейок потяга поблизу міста Рідлінген загинули три людини, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі.

РЕКЛАМА:

Однією з найгірших залізничних аварій у Європі 2024 року стало лобове зіткнення пасажирського експреса із вантажним потягом у Чехії. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.

НімеччинаМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
МЗС: Серед постраждалих у сходженні потяга з рейок у Німеччині є українці
Зеленський підписав закон про збільшення чисельності бійців "Альфи" СБУ
Колишня нардепка Заліщук стала послом України у Швеції
Ердоган сподівається накрити для України і РФ "переговорний стіл", який завершить війну
Трамп: Новий дедлайн для Путіна – 10-12 днів
фотоСиловики, які втекли від режиму Лукашенка, вважають, що він і КДБ причетні до вбивства Шеремета
Усі новини...
Німеччина
Берлін більше не зможе приймати родичів біженців із Сирії, Іраку та Афганістану 
Посол у Німеччині розповів, що Україна має отримати ще 11 систем ППО IRIS-T
Посол у Берліні про НАБУ і САП: Німеччина не буде заплющувати очі на питання антикорупції
Останні новини
21:59
Спортивна розповідь дня. Коли легенда сильніша за правду: історія Івана Сили
21:56
Німеччина організує повітряний міст для доставки гумдопомоги в Газу
21:32
МЗС: Серед постраждалих у сходженні потяга з рейок у Німеччині є українці
21:24
У МЗС розкритикували участь спікерки Ради федерації РФ у конференції у Швейцарії
21:10
Три гучні удари за пів року: що відомо про хакерів, які паралізували "Аерофлот"
21:02
Берлін більше не зможе приймати родичів біженців із Сирії, Іраку та Афганістану 
20:57
До міжнародного фестивалю анімації LINOLEUM увійшли дві роботи українців
20:53
Російський уряд повністю заборонив експорт бензину
20:43
Bloomberg дізнався, чому ЄС пішов на торгову угоду зі США
20:38
Україна за півріччя збільшила доходи від експорту худоби
Усі новини...
Реклама:
Реклама: