МЗС: Серед постраждалих у сходженні потяга з рейок у Німеччині є українці

Серед постраждалих у результаті сходження поїзда з рейок неподалік міста Рідлінген у німецькій землі Баден-Вюртемберг напередодні є громадяни України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на МЗС

Деталі: За даними генерального консульства України в Мюнхені, серед пасажирів потяга були пʼять громадян України: 59-річний чоловік та сімейна пара з двома неповнолітніми дітьми.

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"Усі громадяни України перебувають на стаціонарному обстеженні у місцевих медичних закладах. Загрози їхньому життю немає. Громадяни України серед загиблих – відсутні", – додали в МЗС.

Там зазначили, що розслідування аварії триває і перебуває на контролі генерального консульства України в Мюнхені.

Як повідомлялось, унаслідок сходження з рейок потяга поблизу міста Рідлінген загинули три людини, зокрема машиніст, а близько 50 людей зазнали поранень, 25 з них – важкі.

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Однією з найгірших залізничних аварій у Європі 2024 року стало лобове зіткнення пасажирського експреса із вантажним потягом у Чехії. Внаслідок цієї катастрофи загинули дві українки та дві жінки зі Словаччини.