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МИД: Среди пострадавших в сходе поезда с рельсов в Германии есть украинцы

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПонедельник, 28 июля 2025, 21:32
МИД: Среди пострадавших в сходе поезда с рельсов в Германии есть украинцы
Фото - Elena Romanova/Getty Images

Среди пострадавших в результате схода поезда с рельсов недалеко от города Ридлинген в немецкой земле Баден-Вюртемберг накануне есть граждане Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на МИД

Детали: По данным генерального консульства Украины в Мюнхене, среди пассажиров поезда были пять граждан Украины: 59-летний мужчина и семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми.

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"Все граждане Украины находятся на стационарном обследовании в местных медицинских учреждениях. Угрозы их жизни нет. Граждан Украины среди погибших нет", – добавили в МИД.

Там отметили, что расследование аварии продолжается и находится на контроле генерального консульства Украины в Мюнхене.

Как сообщалось, в результате схождения с рельсов поезда вблизи города Ридлинген погибли три человека, в том числе машинист, а около 50 человек получили ранения, 25 из них – тяжелые.

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Одной из самых страшных железнодорожных аварий в Европе в 2024 году стало лобовое столкновение пассажирского экспресса с грузовым поездом в Чехии. В результате этой катастрофы погибли две украинки и две женщины из Словакии.

ГерманияМИД
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