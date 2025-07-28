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Медведєв після чергового ультиматуму Трампа погрожує війною проти США

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 28 липня 2025, 22:08
Медведєв після чергового ультиматуму Трампа погрожує війною проти США
Медведєв. Фото - getty images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що президент США Дональд Трамп наближається до війни з Росією.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на допис Медведєва в соцмережі Х

Деталі: За словами Медведєва, Трамп "грає в гру ультиматумів з Росією" і має пам'ятати, що РФ – "це не Ізраїль і навіть не Іран".

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"Кожен новий ультиматум – це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо (так політичні опоненти називали Джо Байдена. – Ред.)!" – підсумував він.

 
скриншот із соцмережі х

Раніше в понеділок Трамп заявив про своє розчарування Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.

За словами президента США, новий дедлайн становитиме "приблизно 10-12 днів від сьогодні".

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Раніше Медведєв дав зрозуміти, що керівництво Москви не зважає на ультиматуми Трампа.

МедведєвРосіяТрампСША
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