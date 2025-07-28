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На четвертому році війни РФ оголосила про закриття 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною – реакція ДПСУ

Валентина РоманенкоПонеділок, 28 липня 2025, 22:14
На четвертому році війни РФ оголосила про закриття 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною – реакція ДПСУ
Не діючий пункт пропуску "Ізваріне" в Луганській області. фото ДПСУ

Російський уряд постановив офіційно закрити з 1 серпня 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною, які були встановлені угодою від 1995 року. Держприкордонслужба України нагадує, що всі пункти пропуску на кордоні з РФ офіційно закриті після початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: російські ЗМІ, постанова, яку підписав прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі УП

Деталі: У розпорядженні російського уряду йдеться про закриття пунктів пропуску, встановлених за угодою між урядами Росії та України від 8 лютого 1995 року. До переліку увійшли 13 автомобільних і 7 залізничних переходів.

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У Держприкордонслужбі України відреагували на це повідомлення наступним чином.

Пряма мова Демченка: "Складно зрозуміти логіку росіян: навіщо держава-агресор на четвертому році розв’язаної повномасштабної війни вирішила оголосити про закриття низки пунктів пропуску на кордоні з Україною.

При цьому частина з цих ПП фактично знаходиться на кордоні з Україною в межах тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, які РФ захопила ще в 2014 році (як от ПП "Донецьк" у Ростовській області на кордоні з Луганщиною -ред.). Також йдеться про пункти пропуску у Воронезькій, Брянській, Курській та Білгородській областях РФ.

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Своєю чергою варто нагадати, що рішенням уряду України ще з початку повномасштабного вторгнення були зачинені всі пункти пропуску на кордоні з РФ і там не здійснюються пропускні операції, зокрема, в тій класичній формі, як всі могли б для себе розуміти".

Деталі: Водночас Демченко наголосив, що Україна й надалі готова на будь-якій з ділянок кордону забезпечити повернення громадян України, як це було, до прикладу, по напрямку ПП "Покровка" в Сумській області (наразі цей напрямок не функціонує -ред.)

"Звісно, це залежить також від Росії, де вона готова забезпечити це для українців", – додав речник ДПСУ.

 
скриншот документа
 
скриншот документа

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