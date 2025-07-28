На четвертом году войны РФ объявила о закрытии 20 пунктов пропуска на границе с Украиной – реакция ГПСУ

Российское правительство постановило официально закрыть с 1 августа 20 пунктов пропуска на границе с Украиной, которые были установлены соглашением от 1995 года. Госпогранслужба Украины напоминает, что все пункты пропуска на границе с РФ официально закрыты после начала полномасштабного вторжения.

Источник: российские СМИ, постановление, которое подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии УП

Детали: В распоряжении российского правительства говорится о закрытии пунктов пропуска, установленных по соглашению между правительствами России и Украины от 8 февраля 1995 года. В перечень вошли 13 автомобильных и 7 железнодорожных переходов.

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В Госпогранслужбе Украины отреагировали на это сообщение следующим образом.

Прямая речь Демченко: "Сложно понять логику россиян: зачем государство-агрессор на четвертом году развязанной полномасштабной войны решило объявить о закрытии ряда пунктов пропуска на границе с Украиной.

При этом часть из этих ПП фактически находится на границе с Украиной в пределах временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, которые РФ захватила еще в 2014 году (как вот ПП "Донецк" в Ростовской области на границе с Луганщиной -ред.). Также речь идет о пунктах пропуска в Воронежской, Брянской, Курской и Белгородской областях РФ.

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В свою очередь стоит напомнить, что решением правительства Украины еще с начала полномасштабного вторжения были закрыты все пункты пропуска на границе с РФ и там не осуществляются пропускные операции, в частности, в той классической форме, как все могли бы для себя понимать".

Детали: В то же время Демченко отметил, что Украина и в дальнейшем готова на любом из участков границы обеспечить возвращение граждан Украины, как это было, к примеру, по направлению ПП "Покровка" в Сумской области (сейчас это направление не функционирует -ред.)

"Конечно, это зависит также от России, где она готова обеспечить это для украинцев", - добавил спикер ГПСУ.

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