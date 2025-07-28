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На Покровському напрямку за добу відбулось 42 зіткнення – Генштаб

Тетяна ОлійникПонеділок, 28 липня 2025, 23:14
На Покровському напрямку за добу відбулось 42 зіткнення – Генштаб
Фото - getty images

Від початку доби 28 липня на фронті відбулось 131 бойове зіткнення, з них 42 – на Покровському напрямку.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 22:00 28 липня

Дослівно: "З початку доби відбулося 131 бойове зіткнення. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах п’ять ракетних та 70 авіаційних ударів, застосував вісім ракет та скинув 107 керованих авіаційних бомб, здійснив 1 376 ударів дронами-камікадзе та 4 015 обстрілів".

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Деталі: На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, одне боєзіткнення триває досі.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили дві атаки у районах Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Степової Новоселівки, Кіндрашівки та Лозової.

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На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка та у бік Дронівки й Серебрянки.

На Сіверському напрямку наші воїни зупинили чотири атаки поблизу Григорівки та у бік Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили ворожу спробу просунутися вперед у напрямку Предтечиного.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку – у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 42 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка, ще шість боєзіткнень досі тривають.

На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення.

На Придніпровському напрямку українські воїни відбили п’ять атак загарбників.

Генштаббойові діїросійсько-українська війна
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