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На Покровском направлении за сутки произошло 42 столкновения – Генштаб

Татьяна ОлейникПонедельник, 28 июля 2025, 23:14
На Покровском направлении за сутки произошло 42 столкновения – Генштаб
Фото - getty images

С начала суток 28 июля на фронте состоялось 131 боевое столкновение, из них 42 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 28 июля

Дословно: "С начала суток произошло 131 боевое столкновение. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам пять ракетных и 70 авиационных ударов, применил восемь ракет и сбросил 107 управляемых авиационных бомб, совершил 1 376 ударов дронами-камикадзе и 4 015 обстрелов".

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Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили семь штурмовых действий оккупантов, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Южно-Слобожанском направлении украинские воины отбили две атаки в районах Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении противник четыре раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Степной Новоселовки, Кондрашовки и Лозовой.

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На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка и в сторону Дроновки и Серебрянки.

На Северском направлении наши воины остановили четыре атаки вблизи Григорьевки и в сторону Выемки.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед в направлении Предтечино.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении – в районах Дилиевки, Торецка и Русиного Яра.

В течение дня на Покровском направлении агрессор совершил 42 штурмовые и наступательные действия в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоэкономичное, Разино, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое, Зеленый Кут и Дачное.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили восемь атак противника в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили пять атак захватчиков.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
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