США, ймовірно, перемістили свою ядерну зброю до Великої Британії вперше з 2008 року – ЗМІ

США, ймовірно, повернули ядерну зброю на територію Великої Британії уперше з 2008 року.

Джерело: Bloomberg з посиланням на військових аналітиків, фінансові документи Пентагону та дані з відкритих джерел

Деталі: 16 липня американський військовий літак C-17 Першого авіаційного підрозділу ядерного транспорту ВПС США здійснив переліт з увімкненим транспондером із бази зберігання ядерної зброї Кіртленд у штаті Нью-Мексико до британської авіабази в місті Лейкенгіт.

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Офіційні особи США й Великої Британії не коментують переміщення, оскільки уряди цих країн дотримуються політики невизначеності щодо розміщення ядерної зброї.

Втім, фінансові документи Пентагону свідчать, що протягом кількох років на базі Лейкенгіт ведуться роботи на мільйони доларів над об'єктами "надійності" – термін, який Пентагон використовує для позначення об'єктів розміщення ядерної зброї.

Ймовірно, літак доставив нові термоядерні бомби B61-12, що означає збільшення кількості тактичної ядерної зброї США в Європі вперше з часів Холодної війни.

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"Існують переконливі свідчення, що США повернули ядерну зброю до Великої Британії", – каже директор Проєкту ядерної інформації Федерації американських вчених Ганс Крістенсен.

Старший науковий співробітник Тихоокеанського форуму в Європі Вільям Альберке наголосив, що рішення не вимикати транспондери свідчить про бажання США продемонструвати Росії, що вони не зменшують свою ядерну присутність у Європі.

"Це перший крок на шляху до посилення сил стримування НАТО. Повернення ядерної зброї США до Великої Британії – це не дрібниця", – сказав Альберке.

Цей крок також свідчить про те, що США посилюють свою гнучкість у використанні ядерних сил у Європі, створюючи ширший спектр варіантів для своїх військ, зазначив старший науковий співробітник Королівського інституту об'єднаних збройних сил Сідхарт Каушал.

Дослівно: "Минулого місяця Велика Британія оголосила про закупівлю щонайменше десяти нових винищувачів F-35A американського виробництва, здатних нести ядерні бомби B61-12. Цього тижня Міністерство оборони країни в оновленому програмному документі зазначило, що "ядерне стримування НАТО також спирається на ядерну зброю США, розгорнуту в Європі, і допоміжні можливості та інфраструктуру, надані членами Альянсу".

Згідно з документом, нові літаки будуть готові до виконання ядерної місії НАТО.

"Це рішення відновлює ядерну роль Королівських військово-повітряних сил вперше після того, як Велика Британія зняла з озброєння суверенну ядерну зброю повітряного базування після закінчення холодної війни", – йдеться в документі МО".