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США, вероятно, переместили свое ядерное оружие в Великобританию впервые с 2008 года – СМИ

Иван ДьяконовВторник, 29 июля 2025, 00:43
США, вероятно, переместили свое ядерное оружие в Великобританию впервые с 2008 года – СМИ
Военный самолет C-17 ВВС США. Фото: Getty Images

США, вероятно, вернули ядерное оружие на территорию Великобритании впервые с 2008 года.

Источник: Bloomberg со ссылкой на военных аналитиков, финансовые документы Пентагона и данные из открытых источников

Детали: 16 июля американский военный самолет C-17 Первого авиационного подразделения ядерного транспорта ВВС США совершил перелет с включенным транспондером с базы хранения ядерного оружия Киртленд в штате Нью-Мексико на британскую авиабазу в городе Лейкенгит.

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Официальные лица США и Великобритании не комментируют перемещение, поскольку правительства этих стран придерживаются политики неопределенности в отношении размещения ядерного оружия.

Впрочем, финансовые документы Пентагона свидетельствуют, что в течение нескольких лет на базе Лейкенгит ведутся работы на миллионы долларов над объектами "надежности" – термин, который Пентагон использует для обозначения объектов размещения ядерного оружия.

Вероятно, самолет доставил новые термоядерные бомбы B61-12, что означает увеличение количества тактического ядерного оружия США в Европе впервые со времен Холодной войны.

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"Существуют убедительные свидетельства того, что США вернули ядерное оружие в Великобританию", – говорит директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ганс Кристенсен.

Старший научный сотрудник Тихоокеанского форума в Европе Уильям Альберке подчеркнул, что решение не отключать транспондеры свидетельствует о желании США продемонстрировать России, что они не уменьшают свое ядерное присутствие в Европе.

"Это первый шаг на пути к усилению сил сдерживания НАТО. Возвращение ядерного оружия США в Великобританию – это не мелочь", – сказал Альберке.

Этот шаг также свидетельствует о том, что США усиливают свою гибкость в использовании ядерных сил в Европе, создавая более широкий спектр вариантов для своих войск, отметил старший научный сотрудник Королевского института объединенных вооруженных сил Сидхарт Каушал.

Дословно: "В прошлом месяце Великобритания объявила о закупке как минимум десяти новых истребителей F-35A американского производства, способных нести ядерные бомбы B61-12. На этой неделе Министерство обороны страны в обновленном программном документе отметило, что "ядерное сдерживание НАТО также опирается на ядерное оружие США, развернутое в Европе, и вспомогательные возможности и инфраструктуру, предоставленные членами Альянса".

Согласно документу, новые самолеты будут готовы к выполнению ядерной миссии НАТО.

"Это решение восстанавливает ядерную роль Королевских военно-воздушных сил впервые после того, как Великобритания сняла с вооружения суверенное ядерное оружие воздушного базирования после окончания холодной войны", – говорится в документе МО".

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