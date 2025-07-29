США заборонила зупинку президента Тайваню в Нью-Йорку через тиск Китаю – FT
Адміністрація Дональда Трампа не дозволила президентові Тайваню Лаю Цінде зупинитися в Нью-Йорку під час транзитної подорожі до Центральної Америки. Рішення ухвалене після заперечень Китаю.
Джерело: Financial Times
Деталі: Лай планував транзит через США у серпні, дорогою до Парагваю, Гватемали та Белізу – країн, які офіційно визнають Тайвань як незалежну державу. За словами джерела, обізнаного з ситуацією, Лай звертався до Heritage Foundation – консервативного аналітичного центру у Вашингтоні – з проханням провести захід у Нью-Йорку під час свого запланованого візиту. Також Лай планував відвідати Даллас.
Однак, як повідомили Financial Times троє обізнаних із ситуацією джерел, американська сторона проінформувала тайванську делегацію, що Лай не зможе зупинятися в Нью-Йорку. Наразі невідомо, чи США лише заборонили зупинку в Нью-Йорку, чи взагалі не дозволили транзит через свою територію.
Таке рішення стало відповіддю на протест Китаю проти візиту тайванського лідера. Офіційний Пекін традиційно виступає проти будь-яких контактів між США і Тайванем на високому рівні.
У 2023 році адміністрація Джо Байдена дозволила тодішній президентці Тайваню Цай Інвень зупинитися в Нью-Йорку під час подорожі до Белізу та Гватемали. Нинішнє обмеження свідчить про зміну підходу адміністрації Трампа в питанні взаємодії з Тайванем.
Провідна експертка з питань Китаю та Тайваню з German Marshall Fund Бонні Глейзер вважає, що таким чином Дональд Трамп прагне уникнути загострення відносин з Пекіном на тлі поточних американо-китайських торговельних переговорів та підготовки до ймовірного саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
"Трамп має протистояти тиску з боку КНР, а не піддаватися йому", – заявила Глейзер.
"Даючи сигнал, що окремі аспекти відносин США з Тайванем підлягають переговорам, Трамп послаблює стримування і заохочує Сі вимагати подальших поступок щодо Тайваню", – додала Глейзер.