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США заборонила зупинку президента Тайваню в Нью-Йорку через тиск Китаю – FT

Іван Д'яконовВівторок, 29 липня 2025, 02:24
США заборонила зупинку президента Тайваню в Нью-Йорку через тиск Китаю – FT
Лай Цінде. Фото: Getty Images

Адміністрація Дональда Трампа не дозволила президентові Тайваню Лаю Цінде зупинитися в Нью-Йорку під час транзитної подорожі до Центральної Америки. Рішення ухвалене після заперечень Китаю.

Джерело: Financial Times

Деталі: Лай планував транзит через США у серпні, дорогою до Парагваю, Гватемали та Белізу – країн, які офіційно визнають Тайвань як незалежну державу. За словами джерела, обізнаного з ситуацією, Лай звертався до Heritage Foundation – консервативного аналітичного центру у Вашингтоні – з проханням провести захід у Нью-Йорку під час свого запланованого візиту. Також Лай планував відвідати Даллас.

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Однак, як повідомили Financial Times троє обізнаних із ситуацією джерел, американська сторона проінформувала тайванську делегацію, що Лай не зможе зупинятися в Нью-Йорку. Наразі невідомо, чи США лише заборонили зупинку в Нью-Йорку, чи взагалі не дозволили транзит через свою територію.

Таке рішення стало відповіддю на протест Китаю проти візиту тайванського лідера. Офіційний Пекін традиційно виступає проти будь-яких контактів між США і Тайванем на високому рівні.

У 2023 році адміністрація Джо Байдена дозволила тодішній президентці Тайваню Цай Інвень зупинитися в Нью-Йорку під час подорожі до Белізу та Гватемали. Нинішнє обмеження свідчить про зміну підходу адміністрації Трампа в питанні взаємодії з Тайванем.

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Провідна експертка з питань Китаю та Тайваню з German Marshall Fund Бонні Глейзер вважає, що таким чином Дональд Трамп прагне уникнути загострення відносин з Пекіном на тлі поточних американо-китайських торговельних переговорів та підготовки до ймовірного саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

"Трамп має протистояти тиску з боку КНР, а не піддаватися йому", – заявила Глейзер.

"Даючи сигнал, що окремі аспекти відносин США з Тайванем підлягають переговорам, Трамп послаблює стримування і заохочує Сі вимагати подальших поступок щодо Тайваню", – додала Глейзер.

ТайваньСШАКитай
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