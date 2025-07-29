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США запретили остановку президента Тайваня в Нью-Йорке из-за давления Китая – FT

Иван ДьяконовВторник, 29 июля 2025, 02:24
США запретили остановку президента Тайваня в Нью-Йорке из-за давления Китая – FT
Лаq Цинде. Фото: Getty Images

Администрация Дональда Трампа не разрешила президенту Тайваня Лаю Цинде остановиться в Нью-Йорке во время транзитного путешествия в Центральную Америку. Решение принято после возражений Китая.

Источник: Financial Times

Детали: Лай планировал транзит через США в августе, по пути в Парагвай, Гватемалу и Белиз – страны, которые официально признают Тайвань как независимое государство. По словам источника, знакомого с ситуацией, Лай обращался к Heritage Foundation – консервативному аналитическому центру в Вашингтоне – с просьбой провести мероприятие в Нью-Йорке во время своего запланированного визита. Также Лай планировал посетить Даллас.

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Однако, как сообщили Financial Times три источника, знакомые с ситуацией, американская сторона проинформировала тайваньскую делегацию, что Лай не сможет останавливаться в Нью-Йорке. Пока неизвестно, запретили ли США только остановку в Нью-Йорке или вообще не разрешили транзит через свою территорию.

Такое решение стало ответом на протест Китая против визита тайваньского лидера. Официальный Пекин традиционно выступает против любых контактов между США и Тайванем на высоком уровне.

В 2023 году администрация Джо Байдена разрешила тогдашней президенту Тайваня Цай Инвень остановиться в Нью-Йорке во время поездки в Белиз и Гватемалу. Нынешнее ограничение свидетельствует об изменении подхода администрации Трампа в вопросе взаимодействия с Тайванем.

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Ведущий эксперт по вопросам Китая и Тайваня из German Marshall Fund Бонни Глейзер считает, что таким образом Дональд Трамп стремится избежать обострения отношений с Пекином на фоне текущих американо-китайских торговых переговоров и подготовки к вероятному саммиту с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Трамп должен противостоять давлению со стороны КНР, а не поддаваться ему", – заявила Глейзер.

"Давая сигнал, что отдельные аспекты отношений США с Тайванем подлежат переговорам, Трамп ослабляет сдерживание и поощряет Си требовать дальнейших уступок в отношении Тайваня", – добавила Глейзер.

ТайваньСШАКитай
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