Сестра Кім Чен Ина висміяла спроби Трампа позбавити Північну Корею ядерної зброї
Сестра лідера Північної Кореї і заступниця завідувача відділу пропаганди та агітації ТПК Кім Йо Чжон, відкрито висміяла спроби Дональда Трампа на денуклеаризацію КНДР.
Джерело: Reuters з посиланням на державне інформагентство КНДР
Деталі: У своїй заяві Кім різко прокоментувала спроби президента США вплинути на Північну Корею через особисті контакти з Кім Чен Ином.
"Особисті стосунки між Кімом і Трампом – непогані. Але якщо США сподіваються використати ці стосунки як інструмент для ліквідації нашої ядерної програми, це стане лише обʼєктом глузувань", – заявила вона.
Вона закликала Вашингтон відмовитися від минулої "провальної політики" та "визнати нову реальність".
За її словами, можливості Північної Кореї як ядерної держави та геополітичне середовище радикально змінилися відтоді, як Кім і Трамп востаннє проводили переговори.
У відповідь на ці заяви представник Білого дому повідомив, що Трамп не змінив своєї позиції і залишається відкритим до діалогу з лідером КНДР.
Передісторія:
- Лідери США та КНДР тричі зустрічалися в період президентства Трампа. Під час першого саміту в Сінгапурі у 2018 році було підписано декларацію про намір звільнити Корейський півострів від ядерної зброї. Проте другий саміт у Ханої у 2019 році зірвався через розбіжності щодо зняття міжнародних санкцій, запроваджених проти Північної Кореї.