Сестра Ким Чен Ына высмеяла попытки Трампа лишить Северную Корею ядерного оружия
Сестра лидера Северной Кореи и заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ТПК Ким Ё Чжон открыто высмеяла попытки Дональда Трампа лишить КНДР ядерного оружия.
Источник: Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР
Детали: В своем заявлении Ким резко прокомментировала попытки президента США повлиять на Северную Корею через личные контакты с Ким Чен Ыном.
"Личные отношения между Кимом и Трампом – неплохие. Но если США надеются использовать эти отношения как инструмент для ликвидации нашей ядерной программы, это станет лишь объектом насмешек", – заявила она.
Она призвала Вашингтон отказаться от прежней "провальной политики" и "признать новую реальность".
По ее словам, возможности Северной Кореи как ядерной державы и геополитическая обстановка радикально изменились с тех пор, как Ким и Трамп в последний раз проводили переговоры.
В ответ на эти заявления представитель Белого дома сообщил, что Трамп не изменил своей позиции и остается открытым к диалогу с лидером КНДР.
Предыстория:
- Лидеры США и КНДР трижды встречались в период президентства Трампа. Во время первого саммита в Сингапуре в 2018 году была подписана декларация о намерении освободить Корейский полуостров от ядерного оружия. Однако второй саммит в Ханое в 2019 году сорвался из-за разногласий по поводу снятия международных санкций, введенных против Северной Кореи.