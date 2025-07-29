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Сестра Ким Чен Ына высмеяла попытки Трампа лишить Северную Корею ядерного оружия

Иван ДьяконовВторник, 29 июля 2025, 05:47
Сестра Ким Чен Ына высмеяла попытки Трампа лишить Северную Корею ядерного оружия
Ким Чен Ын и Дональд Трамп во время встречи на южной стороне демилитаризованной зоны, 30 июня 2019 года. Фото: Getty Images

Сестра лидера Северной Кореи и заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ТПК Ким Ё Чжон открыто высмеяла попытки Дональда Трампа лишить КНДР ядерного оружия.

Источник: Reuters со ссылкой на государственное информагентство КНДР

Детали: В своем заявлении Ким резко прокомментировала попытки президента США повлиять на Северную Корею через личные контакты с Ким Чен Ыном.

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"Личные отношения между Кимом и Трампом – неплохие. Но если США надеются использовать эти отношения как инструмент для ликвидации нашей ядерной программы, это станет лишь объектом насмешек", – заявила она.

Она призвала Вашингтон отказаться от прежней "провальной политики" и "признать новую реальность".

По ее словам, возможности Северной Кореи как ядерной державы и геополитическая обстановка радикально изменились с тех пор, как Ким и Трамп в последний раз проводили переговоры.

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В ответ на эти заявления представитель Белого дома сообщил, что Трамп не изменил своей позиции и остается открытым к диалогу с лидером КНДР.

Предыстория:

  • Лидеры США и КНДР трижды встречались в период президентства Трампа. Во время первого саммита в Сингапуре в 2018 году была подписана декларация о намерении освободить Корейский полуостров от ядерного оружия. Однако второй саммит в Ханое в 2019 году сорвался из-за разногласий по поводу снятия международных санкций, введенных против Северной Кореи.

ядерное оружиеКНДРСШАСеверная Корея
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