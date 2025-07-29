У центрі Нью-Йорка чоловік з гвинтівкою влаштував стрілянину: 4 вбитих, нападник застрелився

Чоловік з автоматичною гвинтівкою вбив чотирьох людей у престижному хмарочосі на Манхеттені, включно з поліцейським. Після нападу стрілець наклав на себе руки.

Джерело: CNN, CNBC

Деталі: За словами комісара поліції Нью-Йорка Джессіки Тіш, нападником був 27-річний Шейн Тамура, мешканець Лас-Вегаса. Стрілець увірвався зі штурмовою гвинтівкою M4 до 44-поверхового хмарочосу на Парк-авеню і одразу відкрив вогонь, убивши поліцейського і ще двох чоловіків.

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Потім він піднявся на ліфті на поверх, де розташована компанія Ruden Building Management, і там застрелив жінку.

"Після того, як він застрелив офіцера, він потім застрелив жінку, яка сховалася за колоною, і пройшов через вестибюль, обстрілюючи його з пістолетів", – сказала Тіш.

Потім Тамура "пройшов коридором і вистрілив собі в груди", сказала Тіш.

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Мер Нью-Йорка Ерік Адамс у відеозверненні повідомив, що в результаті стрілянини поранено "багато людей".

За словами комісара поліції, Тамура за три дні проїхав всю країну і приїхав до Нью-Йорка зовсім незадовго до того, як влаштував стрілянину.

За інформацією, яку нью-йоркська поліція отримала від влади Лас-Вегаса, у Тамури були задокументовані психічні розлади.

"Його мотиви розслідуються, і ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, чому він вибрав саме це місце", – сказала Тіш.