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В центре Нью-Йорка мужчина с винтовкой устроил стрельбу: 4 убитых, стрелок застрелился

Иван ДьяконовВторник, 29 июля 2025, 06:36
В центре Нью-Йорка мужчина с винтовкой устроил стрельбу: 4 убитых, стрелок застрелился
Фото: CNN

Мужчина с автоматической винтовкой убил четырех человек в престижном небоскребе на Манхэттене, включая полицейского. После нападения стрелок покончил с собой.

Источник: CNN, CNBC

Детали: По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, нападавшим был 27-летний Шейн Тамура, житель Лас-Вегаса. Стрелок ворвался со штурмовой винтовкой M4 в 44-этажный небоскреб на Парк-авеню и сразу открыл огонь, убив полицейского и еще двух мужчин.

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Затем он поднялся на лифте на этаж, где расположена компания Ruden Building Management, и там застрелил женщину.

"После того, как он застрелил офицера, он затем застрелил женщину, которая спряталась за колонной, и прошел через вестибюль, обстреливая его из пистолетов", – сказала Тиш.

Затем Тамура "прошел по коридору и выстрелил себе в грудь", сказала Тиш.

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Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в видеообращении сообщил, что в результате стрельбы ранены "многие люди".

По словам комиссара полиции, Тамура за три дня проехал всю страну и приехал в Нью-Йорк совсем незадолго до того, как устроил стрельбу.

По информации, которую нью-йоркская полиция получила от властей Лас-Вегаса, у Тамуры были задокументированные психические расстройства.

"Его мотивы расследуются, и мы работаем над тем, чтобы понять, почему он выбрал именно это место", – сказала Тиш.

СШАубийствочрезвычайное происшествие
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