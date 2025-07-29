Росіяни атакували виправну колонію на Запоріжжі: 16 загиблих, 35 поранених
Вівторок, 29 липня 2025, 07:38
16 людей загинули та ще 35 дістали поранення внаслідок російського удару по виправній колонії у Запорізькій області вночі 29 липня.
Джерело: голова ОВА Іван Федоров в Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі ворог 8 разів обстріляв Запорізький район, попередньо, ФАБами. Поцілив і по виправній колонії. 16 людей загинули, 35 дістали поранення".
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Деталі: За його словами, постраждалим надають медичну допомогу.
Внаслідок атаки приміщення пенітенціарної установи зруйноване, також пошкоджені приватні будинки поруч.
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