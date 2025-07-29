У Деснянському районі Києва СБУ і поліція можуть зупиняти авто і перевіряти документи громадян
Служба безпеки України повідомляє, що спільно з Нацполіцією та іншими підрозділами Сил оборони проводить планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва.
Джерело: ГУ СБУ у Києві та Київській області в Facebook
Деталі: Заходи мають на меті перевірити антитерористичний (контрдиверсійний) захист місць масового перебування людей.
Під час безпекових заходів правоохоронці:
- оглядатимуть території та окремі будівлі/приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
- здійснюватимуть перевірку громадян;
- вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.
"Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", – йдеться в повідомленні.
СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на "законні дії та вимоги правоохоронців".
Також мешканців просять мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.