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У Деснянському районі Києва СБУ і поліція можуть зупиняти авто і перевіряти документи громадян

Ірина БалачукВівторок, 29 липня 2025, 08:53
У Деснянському районі Києва СБУ і поліція можуть зупиняти авто і перевіряти документи громадян
Фото з зі сторінки у Facebook ГУ СБ України у м. Києві та Київській області

Служба безпеки України повідомляє, що спільно з Нацполіцією та іншими підрозділами Сил оборони проводить планові безпекові заходи на території Деснянського району Києва.

Джерело: ГУ СБУ у Києві та Київській області в Facebook 

Деталі: Заходи мають на меті перевірити антитерористичний (контрдиверсійний) захист місць масового перебування людей.

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Під час безпекових заходів правоохоронці:

  • оглядатимуть території та окремі будівлі/приміщення (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;
  • здійснюватимуть перевірку громадян;
  • вивчатимуть стан антитерористичної (контрдиверсійної) захищеності місцевих споруд.

"Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту", – йдеться в повідомленні.

СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на "законні дії та вимоги правоохоронців".

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Також мешканців просять мати при собі документи, що посвідчують особу, та дотримуватись режиму комендантської години.

КиївСБУполіція
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