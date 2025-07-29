В Деснянском районе Киева СБУ и полиция могут останавливать автомобили и проверять документы граждан

Фото со страницы в Facebook ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

Служба безопасности Украины сообщает, что совместно с Нацполицией и другими подразделениями Сил обороны проводит плановые мероприятия по обеспечению безопасности на территории Деснянского района Киева.

Источник: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook

Детали: Мероприятия имеют целью проверить антитеррористическую (контрдиверсионную) защиту мест массового пребывания людей.

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Во время мероприятий по обеспечению безопасности правоохранители:

будут осматривать территории и отдельные здания/помещения (квартиры, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т. п.) для выявления запрещенных к обороту предметов;

будут проводить проверку граждан;

изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

"Возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и досмотр автотранспорта", – говорится в сообщении.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и надлежащим образом реагировать на "законные действия и требования правоохранителей".

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Также жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.