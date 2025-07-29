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В Деснянском районе Киева СБУ и полиция могут останавливать автомобили и проверять документы граждан

Ирина БалачукВторник, 29 июля 2025, 08:53
В Деснянском районе Киева СБУ и полиция могут останавливать автомобили и проверять документы граждан
Фото со страницы в Facebook ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области

Служба безопасности Украины сообщает, что совместно с Нацполицией и другими подразделениями Сил обороны проводит плановые мероприятия по обеспечению безопасности на территории Деснянского района Киева.

Источник: ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook 

Детали: Мероприятия имеют целью проверить антитеррористическую (контрдиверсионную) защиту мест массового пребывания людей.

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Во время мероприятий по обеспечению безопасности правоохранители:

  • будут осматривать территории и отдельные здания/помещения (квартиры, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, заведений сферы общественного обслуживания и т. п.) для выявления запрещенных к обороту предметов;
  • будут проводить проверку граждан;
  • изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

"Возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и досмотр автотранспорта", – говорится в сообщении.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и надлежащим образом реагировать на "законные действия и требования правоохранителей".

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Также жителей просят иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

КиевСБУполиция
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